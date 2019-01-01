Швеция — Украина. Накануне

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, анонсируют матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Швеции и Украины.

Швеция - Украина

Национальная сборная Украины сумела попасть в число лучших третьих команд на стадии группового этапа. Победа над Северной Македонией, а также минимальные поражения от Австрии и Нидерландов позволили команде Андрея Шевченко выйти в 1/8 финала чемпионата Европы.

Швеция – Украина

29 июня, вторник, 22:00. Хэмпден Парк, Глазго (Шотландия). Главный арбитр встречи – Даниэле Орсато (Италия). Трансляция на телеканале Украина.

Национальная сборная Украины не без доли везения сумела преодолеть групповой этап Евро-2020, проиграв две игры и выиграв всего одну. Но таков нынешний формат, что даже с такими неутешительными результатами можно двигаться далее по турнирной сетке.

Пожалуй, многие украинские болельщики согласятся с тем, что самым провальным матчем сборной Украины стала игра против Австрии. Поражение от Нидерландов 2:3 получилось ярким, там наша команда сумела выровнять счет и из безнадежной ситуации вернуться в игру, но не выдержала финишный натиск соперника.

Победа над Северной Македонией 2:1 также принесла не только положительные эмоции. Второй тайм матча против македонцев откровенно не получился у команды Андрея Шевченко, и в финальные минуты поединка пришлось изрядно понервничать за результат матча. Тем не менее результат был добыт.

Матч против Австрии был завершающим и украинцам для выхода из группы требовалось не проиграть австрийцам, и мы увидели совершенно разобранную уставшую команду, которая за 90 минут толком и момент возле ворот соперника создать не сумела. Именно за последний матч Украине прилетело от футбольной общественности больше всего. Даже не за сам результат, а за ту беспомощность на футбольном поле, которую лицезрела вся страна 90 минут.

Судьба распорядилась таким образом, что украинцы все-таки вышли из группы и им попался куда менее серьезный соперник, чем тем же австрийцам – Швеция. Арнаутович и компания уже покинули Евро-2020, собственно, как и Депай со своей сборной. Именно этот факт стал мемом в последние дни в социальных сетях. А еще распространенным стало мнение, что Украина специально проиграла свой матч, чтобы не попасть в 1/8 финала на Италию. В такое, по правде говоря, верится с трудом, а потому тут скорее применима поговорка: "Не было бы счастья, да несчастье помогло".

Теперь же поговорим о нашем сопернике. Встречались мы с этой командой не так часто – всего 4 раза. В официальной игре лишь раз – на Евро-2012 в Украине, когда дубль Андрея Шевченко принес волевую победу нашей сборной над шведами во главе со Златаном Ибрагимовичем.

Украина — Швеция: история встреч

Швеция – организованная, опытная и физически сильная команда, которая действует по схеме 4-4-2, делает ставку на контратакующий футбол, вертикальные передачи и большое количество борьбы. Недооценивать эту команду не стоит. В своей группе шведы заняли первое место, обыграв Словакию и Польшу, а также сыграв вничью с Испанией. Более детально о том, что из себя представляет сборная Швеции написал Сергей Костенюк.

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Ориентировочные составы команд

Швеция: Ульсен – Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон – Ларссон, Ульссон, Экдаль, Форсберг – Исак, Кулусевски

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – Яремчук

Возможно, данный стартовый состав у многих вызовет недоумение и вопросы, но попытаемся аргументировать, почему именно выбор такой тактической формации выглядит максимально правильным решением. Швеция чертовски любит, когда соперник много владеет мячом и большими силами ходит вперед. Скандинавы обороняются низким блоком, мы не увидим высокого прессинга в стиле Австрии. При этом, когда шведы забирают мяч себе, они максимально быстро продвигают его вперед на своих форвардов. В их игре нет места перекатываниям мяча поперек поля и разыгрыванию многосложных комбинаций.

Швеция при первой же возможности будет "грузить" вперед на своих "великанов". А потому вполне логичным выглядит вариант насыщения центра обороны за счет рослого крепкого и опытного Кривцова. Даже главный тренер сборной Швеции перед матчем заявил, что его команда имеет преимущество в физическом плане и он надеется забить в предстоящем матче со стандарта. Вероятно, на такие мысли Янне Андерссона натолкнул гол, пропущенный Украиной после углового в матче против Австрии.

Формация с пятью защитниками предполагает, что таким образом становится на одного атакующего игрока меньше, а значит строить атакующую игру будет сложнее. Но это тот редкий случай, когда это пойдет исключительно на пользу. Если мы будем пытаться играть в "свой футбол", основанный на контроле мяча, доминировании и атаках большим числом футболистов, то ничем хорошим это для нас не закончится. Испанцы, которые одни из лучших в игре через короткий-средний пас, владели мячом в матче против шведов 85% (!) игрового времени и им забить в ворота шведов не удалось. Потому в предстоящей игре все-таки во главу угла надо ставить результат и, в первую очередь, отталкиваться от сильных сторон соперника, а только во вторую брать во внимание свои сильные качества.

Из потерь в составе нашей команды все без изменений: Попов покинул расположение сборной из-за повреждения, а Зубков продолжает восстанавливаться после травмы, полученной на 13-й минуте первого матча против Нидерландов.

История противостояний

Статистика команд за последние 10 матчей

Положение команд в рейтинге ФИФА

Швеция – 18

Украина – 24

Комментарии тренеров и игроков перед матчем

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон:

"Мы хорошо изучили сборную Украины и, надеюсь, завтра получим из этого дивиденды. Мы должны воспользоваться преимуществом в физических данных над нашим соперником. Да, на групповом этапе мы не забили ни одного мяча после розыгрышей стандартных положений. Надеюсь, завтра эта статистика изменится.

Сборная Украины? У нее есть Ярмоленко, чьи удары очень опасны, Малиновский, выступающий в Аталанте. В этой команде собрано много квалифицированных исполнителей".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Я не думаю, что правильно говорить, какая команда лучше или хуже. Завтрашний поединок покажет, кто лучше подготовился и лучше сыграл. Мы совершенно разные по стилю со сборной Швеции, у нас разная философия игры.

Очень приятно, что будут болельщики, несмотря на все ограничения. При этом многие фанаты не смогут приехать на матч. У нас большая диаспора в Великобритании. Надеемся, что люди приедут и поддержат нас. Команда сделает все для положительного результата, будет пытаться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и давать какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок.

Я очень уважаю тренеров, которые имеют свою философию. У шведской команды есть ярко выраженный стиль, она хорошо подготовлена, ​​физически сильная, использует свои лучшие качества. Она заслуживает большого уважения".

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко:

"На этом ЕВРО шведы показывают, как они играют — целостно, компактно, как единый блок. В каждой линии у них есть хорошие игроки, которые выступают в Европе. Думаю, можно поставить в один ряд сборные Австрии и Швеции, потому что они чем-то похожи — две очень сбалансированные команды.

Против таких сборных всегда нужно играть компактно, чтобы не было разрывов между линиями. Со сборной Австрии, особенно в первом тайме, мы совершали столько ошибок, допускали разрывы между линиями, буквально дыры огромные. Австрийцы еще нам не позабивали столько мячей... Поэтому со сборной Швеции нам нужно сыграть единым блоком, компактно, выдерживать дистанцию между игроками, и тогда у нас должно все получиться".

прогноз 0:0

Сергей Горбаченко, Football.ua