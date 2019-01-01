Аспиликуэта: В дополнительное время мы играли лучше и заслужили выход в следующий раунд

Футболист "красной фурии" прокомментировал игру своей команды в матче чемпионата Европы.

Сезар Аспиликуэта и Альваро Мората, getty images

Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта поделился мыслями о победе над национальной команды Хорватии в 1/8 финала Евро-2020.

"Ох, ну и досталось нам. Уже несколько турниров мы не могли выиграть матч плей-офф. Но теперь лед тронулся, да еще в матче с вице-чемпионами мира.

Обидно пропускать два мяча под конец основного времени, но в дополнительное время мы играли лучше и заслужили выход в следующий раунд", – сказал испанец.

Напомним, что в данном поединке впервые в матче Евро забили пять разных игроков одной команды.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Хорватия — Испания (3:5).