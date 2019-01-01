Ловрен — о сборной Хорватии: Мы не сдаемся и вернемся еще сильнее

Футболист поделился мыслями о игре своей национальной команды в матче чемпионата Европы.

Деян Ловнер, getty images

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен, пропустивший из-за дисквалификации матч 1/8 финала Евро-2020 против Испании, прокомментировал данный поединок.

"Жаль, что так вышло, но мы заслуживали большего. Вы же видели, как ребята боролись в концовке основного времени и вернули нас к жизни. Те, кто вышли на поле, выложились полностью и могут гордиться своей игрой.

Кое-что нужно исправить и изменить, но мы знаем, что у нас страстная команда. Мы не сдаемся и вернемся еще сильнее. Спасибо за все, команда", – написал хорват в своем Instagram.

Ранее защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта поделился мыслями о победе над национальной командой Хорватии.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Хорватия — Испания (3:5).

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