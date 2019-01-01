Магуайр — лучший игрок матча Англия — Германия

Английский центрбек получил награду по итогам поединка 1/8 финала Евро-2020.

Гарри Магуайр, УЕФА

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии одержала уверенную победу над Германией и вышла в следующую стадию турнира (2:0), где встретится с победителем пары Швеция — Украина.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим игроком минувшего противостояния стал английский центральный защитник Гарри Магуайр.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Англия — Германия вы можете на Football.ua.

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