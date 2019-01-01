Магуайр — лучший игрок матча Англия — Германия
Английский центрбек получил награду по итогам поединка 1/8 финала Евро-2020.
В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии одержала уверенную победу над Германией и вышла в следующую стадию турнира (2:0), где встретится с победителем пары Швеция — Украина.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим игроком минувшего противостояния стал английский центральный защитник Гарри Магуайр.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Англия — Германия вы можете на Football.ua.
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