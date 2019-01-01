Саутгейт: Чувствуя свое сердце, мы играли с разумом против Германии

Наставник сборной Англии высказался о победе над Германией в 1/8 финале чемпионата Европы.

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии одержала уверенную победу над Германией и вышла в следующую стадию турнира (2:0), где встретится с победителем пары Швеция — Украина.

Главный тренер английской команды Гарет Саутгейт поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Сегодня достигнут особенный результат. Сборная Англии не могла победить сборную Германии в матчах навылет с финала, состоявшегося здесь же [в 1966 году]".

"С 1968 года мы лишь однажды смогли дойти до полуфинала чемпионата Европы, так что игроки продолжают переписывать историю — у них снова появился шанс сотворить нечто особенное".

"Я бывал здесь и при полном аншлаге, но никогда прежде не слышал такого предела радости, какой нас встречали сегодня. Зритель стоял за каждым единоборством, за каждым отбором и каждым рывком, который мы делали".

"После чемпионата мира к нам были вопросы по матчам против грандов. Мы знали, что сборная Германии с имеющимся у нее опытом будет диктовать темп игры, владение мячом. Знали, что Кроос будет вести игру, и должны были проявлять терпение. Больше всего меня порадовало то, что страсть присутствует всегда: чувствуя свое сердце, сегодня мы играли с разумом", — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Англия — Германия вы можете на Football.ua.

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