Стерлинг: Райс и Филлипс — просто зверюги, они вгрызались в землю

Английский вингер высказался о победе над Германией в 1/8 финале чемпионата Европы.

Рахим Стерлинг, Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии одержала уверенную победу над Германией и вышла в следующую стадию турнира (2:0), где встретится с победителем пары Швеция — Украина.

Нападающий английской команды Рахим Стерлинг поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы понимали, что нужно показать отличную игру против очень хорошей команды, и, думаю, нам сегодня это удалось".

"Знали, с какой высокой интенсивностью способны сыграть и что мало кто сможет с такой справиться. Два парня в полузащите — Райс и Филлипс — выдали классный матч: они вгрызались в землю, просто зверюги", — приводит слова Стерлинга официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Англия — Германия вы можете на Football.ua.

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