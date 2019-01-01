Нойер: Мы не сумели найти брешь в обороне сборной Англии
Немецкий голкипер прокомментировал вылет своей национальной команды с Евро-2020.
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал поражение своей национальной команды в матче 1/8 финала Евро-2020 против Англии (0:2).
"У нас сегодня был отличный шанс пройти сильную команду. Мы им не воспользовались и теперь очень разочарованы. Нашим нападающим было сложно принимать дальние забросы, которые мы запускали вперед. Диагональные переводы мяча тоже не сработали, так что мы не сумели найти брешь в обороне сборной Англии, как того хотели", — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.
Напомним, сборная Англии в четвертьфинале чемпионата Европы сыграет с победителем пары Швеция — Украина.
На Football.ua доступен видеообзор матча Англия — Германия.
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