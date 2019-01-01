Райс: Многие списывали Англию со счетов еще на групповом этапе

Полузащитник сборной Англии дал комментарий после матча.

Деклан Райс, getty images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии одержала уверенную победу над Германией и вышла в следующую стадию турнира (2:0), где встретится с победителем пары Швеция — Украина.

Полузащитник англичан Деклан Райс поделился эмоциями после тяжелой встречи.

"Невероятно! Многие списывали нас со счетов еще на групповом этапе, и мы хотели доказать, что эти люди ошибаются. При полных трибунах у всех появился такой огонь в глазах, что удалось выбить сборную Германии и пройти мимо нее в следующий раунд.

Рахим Стерлинг, регулярно забивая, доказывает, что многие ошибаются на его счет. Гарри Кейн просто создан для великих матчей: он забил мяч, который поставил точку.

Не хотим забегать вперед, но, в любом случае, в субботу в Риме снова будет грандиозная игра [против сборной Швеции или Украины]. На сегодняшний день все на нашей стороне: болельщики, мы сами, Фортуна. Верим в возможность успеха, особенно учитывая проведение решающих матчей на Уэмбли", — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Англия — Германия вы можете на Football.ua.

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