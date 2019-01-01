Кроос: Матч был равным, пока Англия нам не забила
Немецкий хавбек поделился своими мыслями о поражении от Англии на Евро-2020.
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал поражение своей национальной команды в матче 1/8 финала Евро-2020 против Англии (0:2).
"Можете представить, какова горечь этого поражения. Матч был равным, пока нам не забили. Обе команды нивелировали козыри друг друга. А решает все сегодня эффективность. У сборной Англии почти не было моментов, пока она не открыла счет. До этого момента игра шла ровно, но гол все изменил", — приводит слова Крооса официальный сайт УЕФА.
Напомним, сборная Англии в четвертьфинале чемпионата Европы сыграет с победителем пары Швеция — Украина.
На Football.ua доступен видеообзор матча Англия — Германия.
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