Зеленский выступил с обращением после победы сборной Украины

Президент Украины эмоционально отреагировал на выход национальной команды в четвертьфинал Евро-2020.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, GETTY IMAGES

Президент сборной Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу национальной команды в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1), благодаря которой "сине-желтые" впервые в своей истории вышли в четвертьфинал турнира.

"Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: Мы болели за вас всей душой! Мы благодарим вас от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной!

Но какое же большое счастье написать это именно после победы! И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро!

Сегодня не было вас и нас. Сегодня были МЫ. Украина! Команда, которая насчитывает более 40000000. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя.

Команда — Украина! Которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи! Украина, которая побеждает!!!

И все мы прекрасно знаем, что это значит. Только одно. Слава Украине!!!", — написал Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против национальной команды Англии. Игра состоится в субботу, 3 июля, в Риме. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Зинченко стал лучшим игроком матча Швеция — Украина по версии УЕФА.