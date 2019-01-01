29 Июн
22:00
Швеция
ШВЕ
1
Украина
УКР
2
2 Июл
19:00
Швейцария
ШВЦ
Испания
ИСП
2 Июл
22:00
Бельгия
БЛГ
Италия
ИТА
3 Июл
19:00
Чехия
ЧЕХ
Дания
ДАН
3 Июл
22:00
Украина
УКР
Англия
АНГ

Зеленский выступил с обращением после победы сборной Украины

Президент Украины эмоционально отреагировал на выход национальной команды в четвертьфинал Евро-2020.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, GETTY IMAGES
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, GETTY IMAGES

Президент сборной Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу национальной команды в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1), благодаря которой "сине-желтые" впервые в своей истории вышли в четвертьфинал турнира.

"Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: Мы болели за вас всей душой! Мы благодарим вас от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной!

Но какое же большое счастье написать это именно после победы! И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро!

Сегодня не было вас и нас. Сегодня были МЫ. Украина! Команда, которая насчитывает более 40000000. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя.

Команда — Украина! Которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи! Украина, которая побеждает!!!

И все мы прекрасно знаем, что это значит. Только одно. Слава Украине!!!", — написал Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против национальной команды Англии. Игра состоится в субботу, 3 июля, в Риме. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Зинченко стал лучшим игроком матча Швеция — Украина по версии УЕФА.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2