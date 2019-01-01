Матвиенко: Это победа Беседина

Защитник сборной Украины прокомментировал матч со шведами.

Сборная Украины в рамках 1/8 финала чемпионата Европы обыграла сборную Швеции в дополнительное время.

Защитник Николай Матвиенко рассказал о чем говорил Андрей Шевченко в перерыве и заявил, что победа посвящается Артему Беседину, который получил ужасную травму.

"О чем говорил Шевченко в раздевалке в перерыве? Только мотивационные фразы были. Просил идти только вперед. Постоянно звучала одна фраза: "Швеция устала больше, чем мы". И это заряжало нас.

Сыграла ли роль красная карточка? Сто процентов. Я сейчас увидел фотографию фола – это ужас. Это победа Беседина, ему посвящается, – сказал Матвиенко после матча.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины против сборной Швеции.