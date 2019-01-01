Шевченко: Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины

Наставник "сине-желтых" поделился своими мыслями после победы над Швецией на Евро-2020.

Андрей Шевченко, Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поединок 1/8 финала Евро-2020, в котором "сине-желтые" смогли дожать национальную команду Швеции (2:1), благодаря чему, впервые в своей истории прошли в четвертьфинал турнира.

"Решили немного обезопасить наши фланги. Просили очень много работать полузащитников, пересмотрели позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, не все получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не спешили, мы переводили мяч с фланга на фланг, так мы и забили первый гол.

Два соперника играли очень хорошо в интересный футбол. Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы.

Скамейка запасных для Малиновского и позиция Зинченко на поле? У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали с первых минут, как команда будет играть с первых минут и кем мы можем ее усилить. Тот план, что мы выбрали – сработал.

Поддержка болельщиков? Благодарен всем фанатам, которые пришли сегодня нас поддержать. Приехала моя семья, дети и я очень хотел добиться этого результата. Благодарю команду за те силы, которые они потратили и за тот героизм, что они продемонстрировали. Благодарю нашего президента. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины.

Следующий матч в Риме? Будет тяжелый матч. Знаем, с кем играем. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку", — сказал Шевченко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины против сборной Швеции.