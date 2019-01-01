Гол Добвика шведам — второй самый поздний в истории Евро
Форвард сборной Украины вошел в историю чемпионатов Европы.
Сборная Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 в дополнительном времени смогла обыграть национальную команду Швеции (2:1), благодаря чему вышла в четвертьфинал турнира.
Победу команде Андрея Шевченко принес результативный удар головой в исполнении нападающего Днепра-1 Артема Довбика, который отметился голом на 120 минуте и 37 секунде.
По информации OptaJoe, гол украинского форварда — второй самый поздний гол в истории матчей чемпионатов Европы.
Рекорд в этом рейтинге удерживает забитый мяч бывшего нападающего сборной Турции Семиха Шентюрка, который расписался в воротах Хорватии на 120 минуте и 1 секунде на Евро-2008.
Тройку самых поздних голов Евро замыкает гол экс-форварда сборной Франции Мишеля Платини, который забил на 118 минуте и 53 секунде в ворота Португалии на Евро-1984.
Напомним, в четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины против сборной Швеции.
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