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Гол Добвика шведам — второй самый поздний в истории Евро

Форвард сборной Украины вошел в историю чемпионатов Европы.

Getty Images
Getty Images

Сборная Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 в дополнительном времени смогла обыграть национальную команду Швеции (2:1), благодаря чему вышла в четвертьфинал турнира.

Победу команде Андрея Шевченко принес результативный удар головой в исполнении нападающего Днепра-1 Артема Довбика, который отметился голом на 120 минуте и 37 секунде.

По информации OptaJoe, гол украинского форварда — второй самый поздний гол в истории матчей чемпионатов Европы.

Рекорд в этом рейтинге удерживает забитый мяч бывшего нападающего сборной Турции Семиха Шентюрка, который расписался в воротах Хорватии на 120 минуте и 1 секунде на Евро-2008.

Тройку самых поздних голов Евро замыкает гол экс-форварда сборной Франции Мишеля Платини, который забил на 118 минуте и 53 секунде в ворота Португалии на Евро-1984.

Напомним, в четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины против сборной Швеции.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2