Гол Добвика шведам — второй самый поздний в истории Евро

Форвард сборной Украины вошел в историю чемпионатов Европы.

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Сборная Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 в дополнительном времени смогла обыграть национальную команду Швеции (2:1), благодаря чему вышла в четвертьфинал турнира.

Победу команде Андрея Шевченко принес результативный удар головой в исполнении нападающего Днепра-1 Артема Довбика, который отметился голом на 120 минуте и 37 секунде.

По информации OptaJoe, гол украинского форварда — второй самый поздний гол в истории матчей чемпионатов Европы.

Рекорд в этом рейтинге удерживает забитый мяч бывшего нападающего сборной Турции Семиха Шентюрка, который расписался в воротах Хорватии на 120 минуте и 1 секунде на Евро-2008.

Тройку самых поздних голов Евро замыкает гол экс-форварда сборной Франции Мишеля Платини, который забил на 118 минуте и 53 секунде в ворота Португалии на Евро-1984.

Напомним, в четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины против сборной Швеции.