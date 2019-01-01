Кулусевски: Футбол многое нам дает, но еще больше забирает
Форвард национальной шведской команды высказался о вылете с чемпионата Европы.
Нападающий сборной Швеции Деян Кулусевски поделился мыслями о поражении от Украины в матче 1/8 финала Евро-2020.
"Не так мы хотели закончить чемпионат. Когда вчера смотрел матч Франции, сказал: "Футбол жесток". Сегодня был наш черед в этом убедиться. Футбол многое нам дает, но еще больше забирает.
Мы создали достаточно, чтобы выиграть в основное время. Я надеялся, что мы дойдем до серии пенальти, но они забили на 120-й минуте — это нож в сердце", – сказал форвард.
Ранее лидер шведской команды Эмиль Форсберг очень расстроился из-за болезненного поражения.
Так же вашему вниманию видео голов и обзор матча Швеция — Украина (1:2).
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