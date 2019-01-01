Чельстрем: Штанга и перекладина Форсберга не имеют значения

Экс-игрок сборной Швеции высказался о победе Украины в матче Евро-2020.

Ким Чельстрем, Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины одержала победу над Швецией в дополнительное время и вышла в следующую стадию турнира, где встретится с Англией.

Бывший полузащитник шведской команды Ким Чельстрем поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Множество мелких деталей привели к такому исходу. Например, тройная замена, а затем решающий момент матча, в котором Швеции просто не повезло".

"Штанга и перекладина Эмиля Форсберга не имеют значения. Остается только результат, а он таков — Швеция покидает турнир", — приводит слова Чельстрема официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Швеция — Украина вы можете на Football.ua.