Форсберг — лучший игрок матча Швеция — Украина по данным InStat
Шведский хавбек незначительно опередил украинца Александра Зинченко.
В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины одержала победу над Швецией в дополнительное время и вышла в следующую стадию турнира, где встретится с Англией.
По версии авторитетного статистического портала InStat, лучшим игроком данного противостояния стал атакующий шведский хавбек Эмиль Форсберг, который отметился единственным голом в ворота Георгия Бущана в данном противостоянии.
Показатель InStat Index полузащитника Лейпцига составил 392.
Если рассматривать исключительно сборную Украины, то лучшим игроком "желто-синих" в минувшем поединке стал полузащитник Александр Зинченко, показатель InStat Index которого составил 390. Украинец заслужил такую оценку благодаря забитому голу и результативной передачи на Артема Довбика в концовке второго овертайма.
Худшим в составе команды Андрея Шевченко, по версии портала, является украинский нападающий Роман Яремчук (238), тогда как в матче в целом — форвард сборной Швеции Робин Квайсон (200).
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Швеция — Украина вы можете на Football.ua.
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