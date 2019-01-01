Магуайр: Мы — единое целое, и это исходит от Саутгейта

Английский центрбек высказался о выходе своей команды в 1/4 финала Евро-2020.

Гарри Магуайр, Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии одержала уверенную победу над Германией и вышла в следующую стадию турнира (2:0), где встретится с Украиной.

Центральный защитник английской команды Гарри Магуайр поделился эмоциями от результата данного противостояния, в котором он стал лучшим игроком по версии УЕФА.

"Это волшебный момент для меня, команды, болельщиков, всех причастных в стране. Приходилось брать на себя ответственность и с мячом, и без мяча, лезть в отбор и не давать спокойно владеть мячом, поскольку соперник это любит".

"Полагаю, у нас превосходные игроки. Мы — единое целое, и это исходит от Гарета [Саутгейта], от его установки. И от лидеров команды, конечно, тоже. В том числе — играющих в атаке. Серия без пропущенных мячей — это приятно, но самое главное — то, что мы побеждаем", — приводит слова Магуайра официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Англия — Германия вы можете на Football.ua.