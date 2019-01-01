Шовковский: Победа всегда одна на всех! Поздравляю всех болельщиков!

Украинский специалист высказался о выходе сборной в 1/4 финала Евро-2020.

Александр Шовковский, УАФ

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины одержала победу над Швецией в дополнительное время и вышла в следующую стадию турнира, где встретится с Англией.

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Победа всегда одна на всех! Поздравляю всех болельщиков! Без вашей поддержки, без вашей веры, без "Червоной руты", перед игрой, которая не просто заряжает, но и окрыляет..."

"Мы сделали это вместе с вами. Слава Украине!" — написал Шовковский в своем Instagram.



Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Швеция — Украина вы можете на Football.ua.