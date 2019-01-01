Шевченко: Надеюсь, итальянские фанаты поддержат сборную Украины в Риме

Наставник сборной Украины высказался о выходе своей команды в четвертьфинал чемпионата Европы.

Андрей Шевченко, Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины одержала победу над Швецией в дополнительное время и вышла в следующую стадию турнира, где встретится с Англией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко призвал итальянских болельщиков поддержал "желто-синих" в предстоящем противостоянии с англичанами, поскольку матч состоится в Риме.

"Горжусь своими ребятами, они отдали все. Посвящаю победу народу Украины, мы играли от души".

"Надеюсь, итальянские фанаты поддержат нас в Риме. Англия – отличная команда, будет тяжелый матч", — приводит слова Шевченко Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Швеция — Украина вы можете на Football.ua.

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