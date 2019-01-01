Сидорчук и Матвиенко провели 40-е матчи за сборную Украины

Юбилей двух футболистов пришелся на исторический матч Евро-2020 против Швеции.

Сергей Сидорчук (слева), Getty Images

Сборная Украины в поединке 1/8 финала Евро-2020 смогла дожать национальную команду Швеции в дополнительном времени и впервые в своей истории выйти в четвертьфинал турнира.

Этот матч стал 40-м в футболке национальной команды для защитника Николая Матвиенко и полузащитника Сергея Сидорчука.

Сидорчук дебютировал за сборную Украины в октябре 2014 года и за 40 матчей он забил три мяча. Для Матвиенко дебют в национальной команде прошел в марте 2017 года.

Также отметим, что Артем Добвик, который отметился дебютным голом в составе сборной Украины в своей третьей игре, стал автором юбилейного 65-го гола джокера в истории национальной команды.

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