Инсинье — о голе Бельгии: Такой удар я всегда наигрываю не только на тренировках, но и в игре
Хавбек высказался о победе в матче чемпионата Европы.
Полузащитник сборной Италии Лоренцо Инсинье, ставший лучшим игроком матча 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии, прокомментировал данный поединок.
"Полагаю, каждый игрок провел сегодня невероятный матч. Такой удар я всегда наигрываю не только на тренировках, но и в игре. Счастлив, что попал.
Гол получился отличный, но, повторяю, мы выиграли сегодня все вместе»", – сказал итальянский хавбек.
Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что его команда сыграла безупречно и добилась заслуженной победы.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Италии против Бельгии.
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