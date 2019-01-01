Шмайхель: У нас отличный командный дух, нас очень трудно сломить

Датчанин поделился мыслями о своей национальной команде.

Каспер Шмайхель, getty images

Вратарь сборной Дании Каспер Шмайхель высказался о предстоящем матче против Чехии в рамках 1/4 финала Евро-2020.

"У нашей команды много сильных сторон. Но в первую очередь мы сильны как команда. Начинаем обороняться с линии атаки. Нас очень трудно сломить.

У нас отличный командный дух, что мы в течение последнего месяца четко продемонстрировали.

Нас поддерживает великолепная страна, мы постоянно чувствуем ее любовь. Играть в таких условиях — просто класс", — сказал голкипер.

Ранее главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд поделился ожиданиями накануне матча с Чехией.

Напомним, что матч Чехия — Дания состоится сегодня, 3 июля, в Баку. Стартовый свисток — в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.

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