Шмайхель: У нас отличный командный дух, нас очень трудно сломить
Датчанин поделился мыслями о своей национальной команде.
Вратарь сборной Дании Каспер Шмайхель высказался о предстоящем матче против Чехии в рамках 1/4 финала Евро-2020.
"У нашей команды много сильных сторон. Но в первую очередь мы сильны как команда. Начинаем обороняться с линии атаки. Нас очень трудно сломить.
У нас отличный командный дух, что мы в течение последнего месяца четко продемонстрировали.
Нас поддерживает великолепная страна, мы постоянно чувствуем ее любовь. Играть в таких условиях — просто класс", — сказал голкипер.
Ранее главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд поделился ожиданиями накануне матча с Чехией.
Напомним, что матч Чехия — Дания состоится сегодня, 3 июля, в Баку. Стартовый свисток — в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.
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