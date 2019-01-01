Кьер: Мы намерены атаковать с тем же настроем и голодом, как это было во встрече с Уэльсом

Защитник датской команды высказался накануне матча чемпионата Европы.

Симон Кьер, getty images

Капитан сборной Дании Симон Кьер поделился мыслями о предстоящем поединке 1/4 финала Евро-2020 против Чехии.

"Дело еще не сделано. Мы намерены завтра атаковать с тем же настроем и голодом, как это было во встрече с Уэльсом.

Золото пока далеко, но жажда побед сильна", — сказал датский защитник.

Ранее вратарь сборной Дании Каспер Шмайхель высказался о матче с чешской командой.

Напомним, что матч Чехия — Дания состоится сегодня, 3 июля, в Баку. Стартовый свисток — в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.

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