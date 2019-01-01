Вацлик: Датчане проводят замечательный турнир — мы должны хорошо подготовиться к матчу
Чешский голкипер высказался о предстоящем поединке чемпионата Европы.
Вратарь сборной Чехии Томаш Вацлик поделился мыслями накануне матча 1/4 финала Евро-2020 против Дании.
"Трудно сравнивать две эти команды [Данию и Нидерланды]. Они совершенно по-разному играют. Датчане бегают гораздо больше, чем голландцы, все делают свою работу, а не просто ждут, чтобы выйти в контратаку или подержать мяч.
Они проделывают большой объем работы, очень стараются, поэтому сравнивать эти две команды очень непросто.
Дания — очень сильный соперник. Они приехали сюда после двух хорошо проведенных матчей. Против Финляндии и Бельгии они тоже неплохо играли. Они проводят замечательный турнир — мы должны хорошо подготовиться к завтрашнему дню", — сказал голкипер.
Ранее капитан сборной Дании Симон Кьер поделился мыслями о предстоящем поединке.
Напомним, что матч Чехия — Дания состоится сегодня, 3 июля, в Баку. Стартовый свисток — в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.
Комментарии
06:07:2021
02:07:2021
02:07:2021
29:06:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021