Тренер Чехии Шилгавы: Надо не проиграть Дании в самоотдаче и настрое на игру

Наставник чешской команды высказался о предстоящей встрече в рамках чемпионата Европы.

Ярослав Шилгавы, getty images

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился мыслями накануне матча 1/4 финала Евро-2020 против Дании.

"Датчане очень сильны как команда. Их стиль игры похож на наш. Знаем, что у них могут не сыграть Поульсен, Кьер и еще кто-то, но у Дании имеется хорошая им замена. Качество их игры от этого не пострадает. Нам будет непросто.

Я чувствую большую ответственность и давление, все мы знаем, что наши болельщики верят в нас. Не исключено, что меня ждет бессонная ночь, но это не так важно.

Важно, чтобы наши игроки хорошо выспались и были готовы к завтрашнему матчу.

У Дании много очень сильных исполнителей, но я все равно считаю, что мы можем забить быстрый гол в результате ошибки соперника или после стандартного положения. Ожидаю равной игры с обилием индивидуальных противоборств, где все решат мелочи.

Надо не проиграть Дании в самоотдаче и настрое на игру. Уверен, нам это по силам. В этом случае на повестку выйдет уже качество игры. Одна ошибка может решить судьбу матча, сделать положение одной из команд более благоприятным.

Что касается стартового состава, Владимир Дарида снова в порядке, но мы посмотрим, как он будет чувствовать себя после сегодняшней тренировки. Стартовый состав пока окончательно не утвержден", — сказал специалист.

Ранее вратарь сборной Чехии Томаш Вацлик прокомментировал предстоящий поединок.

Напомним, что матч Чехия — Дания состоится сегодня, 3 июля, в Баку. Стартовый свисток — в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.

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