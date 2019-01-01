Недвед: Чехия выйдет в полуфинал, у нас есть особое качество — внутренняя сила

Легендарный футболист поделился мыслями о силе своей сборной.

Павел Недвед, getty images

Обладатель Золотого мяча и экс-игрок сборной Чехии Павел Недвед оценил перспективы своей национальной команды.

"Чехия выйдет в полуфинал. Я уверен, что наша команда ничем не уступает датской. Шансы 50 на 50.

У скандинавов очень крепкая команда, но у нас есть что-то, чего нет у них. Я чувствую это. У нас есть особое качество — внутренняя сила.

Возможно, у нас нет суперзвезд, но при этом много действительно классных игроков, которые вместе составляют крепкую команду. Чехии по силам пройти дальше. Я верю в это.

Команда находится в отличной форме, все хорошо отлажено, и пока она прекрасно смотрится на турнире. Я оптимистично настроен по поводу наших перспектив", — сказал Недвед в интервью с seznam.cz.

Ранее главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился мыслями накануне матча 1/4 финала Евро-2020 против Дании.

Напомним, что матч Чехия — Дания состоится сегодня, 3 июля, в Баку. Стартовый свисток — в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.

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