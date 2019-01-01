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Недвед: Чехия выйдет в полуфинал, у нас есть особое качество — внутренняя сила

Легендарный футболист поделился мыслями о силе своей сборной.

Павел Недвед, getty images
Павел Недвед, getty images

Обладатель Золотого мяча и экс-игрок сборной Чехии Павел Недвед оценил перспективы своей национальной команды.

"Чехия выйдет в полуфинал. Я уверен, что наша команда ничем не уступает датской. Шансы 50 на 50.

У скандинавов очень крепкая команда, но у нас есть что-то, чего нет у них. Я чувствую это. У нас есть особое качество — внутренняя сила.

Возможно, у нас нет суперзвезд, но при этом много действительно классных игроков, которые вместе составляют крепкую команду. Чехии по силам пройти дальше. Я верю в это.

Команда находится в отличной форме, все хорошо отлажено, и пока она прекрасно смотрится на турнире. Я оптимистично настроен по поводу наших перспектив", — сказал Недвед в интервью с seznam.cz.

Ранее главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился мыслями накануне матча 1/4 финала Евро-2020 против Дании.

Напомним, что матч Чехия — Дания состоится сегодня, 3 июля, в Баку. Стартовый свисток — в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.

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Матчи

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2