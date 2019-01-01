Дарида — о матче Чехия — Дания: Сойдутся две команды, которые строят свою игру на командной работе
Чешский футболист не считает свою национальную команду фаворитом в предстоящем поединке.
Капитан сборной Чехии Владимир Дарида поделился мыслями накануне матча 1/4 финала Евро-2020 против Дании.
"Сойдутся две команды, которые строят свою игру на командной работе. В составе датчан нет суперзвезд, но это сильные футболисты из ведущих лиг. Как команда это очень грозный соперник.
Когда произносишь, сборная Дании звучит не так мощно, как сборная Нидерландов, но мы прекрасно понимаем, насколько сильная это команда. Кажется, она идет десятой в мировом рейтинге. Мы не считаем себя фаворитами, но хотим добиться успеха.
Могу со всей откровенностью сказать, что готов к матчу. Тренировался вчера без каких-либо проблем. Начну ли я в матч в основном составе? Это вопрос тренеру, но сам я готов", — сказал чех.
Ранее обладатель Золотого мяча и экс-игрок сборной Чехии Павел Недвед оценил перспективы своей национальной команды.
Напомним, что матч Чехия — Дания состоится сегодня, 3 июля, в Баку. Стартовый свисток — в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.
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