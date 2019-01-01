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Дарида — о матче Чехия — Дания: Сойдутся две команды, которые строят свою игру на командной работе

Чешский футболист не считает свою национальную команду фаворитом в предстоящем поединке.

Владимир Дарида, getty images
Владимир Дарида, getty images

Капитан сборной Чехии Владимир Дарида поделился мыслями накануне матча 1/4 финала Евро-2020 против Дании.

"Сойдутся две команды, которые строят свою игру на командной работе. В составе датчан нет суперзвезд, но это сильные футболисты из ведущих лиг. Как команда это очень грозный соперник.

Когда произносишь, сборная Дании звучит не так мощно, как сборная Нидерландов, но мы прекрасно понимаем, насколько сильная это команда. Кажется, она идет десятой в мировом рейтинге. Мы не считаем себя фаворитами, но хотим добиться успеха.

Могу со всей откровенностью сказать, что готов к матчу. Тренировался вчера без каких-либо проблем. Начну ли я в матч в основном составе? Это вопрос тренеру, но сам я готов", — сказал чех.

Ранее обладатель Золотого мяча и экс-игрок сборной Чехии Павел Недвед оценил перспективы своей национальной команды.

Напомним, что матч Чехия — Дания состоится сегодня, 3 июля, в Баку. Стартовый свисток — в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2