Вестергор: Думаю, при выходе на поле мы выражаем не только свои амбиции

Датчанин высказался о выступлениях своей национальной команды на чемпионате Европы.

Янник Вестергор, getty images

Защитник сборной Дании Янник Вестергор поделился мыслями накануне матча 1/4 финала Евро-2020 против Чехии.



"По множеству причин мы бы хотели продолжить свое небольшое приключение на турнире, приобщить к нему как можно больше датчан и подарить им как можно больше ярких эмоций при совместном просмотре матчей на больших экранах, дома или на стадионе.

Думаю, при выходе на поле мы выражаем не только свои амбиции", — сказал футболист.

Ранее капитан сборной Чехии Владимир Дарида поделился мыслями накануне матча.

Напомним, что матч Чехия — Дания состоится сегодня, 3 июля, в Баку. Стартовый свисток — в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.

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