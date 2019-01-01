Вестергор: Думаю, при выходе на поле мы выражаем не только свои амбиции
Датчанин высказался о выступлениях своей национальной команды на чемпионате Европы.
Защитник сборной Дании Янник Вестергор поделился мыслями накануне матча 1/4 финала Евро-2020 против Чехии.
"По множеству причин мы бы хотели продолжить свое небольшое приключение на турнире, приобщить к нему как можно больше датчан и подарить им как можно больше ярких эмоций при совместном просмотре матчей на больших экранах, дома или на стадионе.
Думаю, при выходе на поле мы выражаем не только свои амбиции", — сказал футболист.
Ранее капитан сборной Чехии Владимир Дарида поделился мыслями накануне матча.
Напомним, что матч Чехия — Дания состоится сегодня, 3 июля, в Баку. Стартовый свисток — в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.
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