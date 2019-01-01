Дания вышла в полуфинал Евро впервые с 1992 года

29 лет — самый долгий перерыв между двумя полуфиналами одной команды в истории чемпионатов Европы.

Игроки сборной Дании, Getty Images

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Дании одержала победу над Чехией и вышла в следующую стадию турнира, где встретится в победителем матча Украина — Англия.

Стоит отметить, что датчане в последний раз выходили в полуфинальную стадию в 1992 году.

29 лет — самый долгий перерыв между двумя полуфиналами одной команды в истории чемпионатов Европы.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Чехия — Дания.