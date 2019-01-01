Тренер Дании Юльманн: Первое, что я показал ребятам после финального свистка, была фотография Уэмбли
Каспер Юльманн высказался о победе над Чехией в матче Евро-2020.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Дании одержала победу над Чехией и вышла в следующую стадию турнира, где встретится в победителем матча Украина — Англия.
Главный тренер датской команды поделился эмоциями от результата данного противостояния.
"Просто невероятно! Первое, что я показал ребятам после финального свистка, была фотография Уэмбли, сделанная осенью, когда мы играли в Лондоне. Я сказал тогда, что мы вернемся сюда. По ходу матча было такое ощущение, что мы снова играем дома — спасибо нашим болельщикам. Мы очень благодарны им за поддержку".
"Сегодня матч получился не самым зрелищным, но зато была борьба и фантастическая игра голкипера. Наша батарейка почти на нуле, но выход в полуфинал ЕВРО — это невероятное достижение", — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Чехия — Дания.
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