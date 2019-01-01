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Тренер Дании Юльманн: Первое, что я показал ребятам после финального свистка, была фотография Уэмбли

Каспер Юльманн высказался о победе над Чехией в матче Евро-2020.

Каспер Юльманн, УЕФА
Каспер Юльманн, УЕФА

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Дании одержала победу над Чехией и вышла в следующую стадию турнира, где встретится в победителем матча Украина — Англия.

Главный тренер датской команды поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Просто невероятно! Первое, что я показал ребятам после финального свистка, была фотография Уэмбли, сделанная осенью, когда мы играли в Лондоне. Я сказал тогда, что мы вернемся сюда. По ходу матча было такое ощущение, что мы снова играем дома — спасибо нашим болельщикам. Мы очень благодарны им за поддержку".

"Сегодня матч получился не самым зрелищным, но зато была борьба и фантастическая игра голкипера. Наша батарейка почти на нуле, но выход в полуфинал ЕВРО — это невероятное достижение", — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Чехия — Дания.

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
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Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
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Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
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Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2