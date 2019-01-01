Тренер Чехии Шилгавы: Мы были близки к историческому успеху, но и выход в четвертьфинал — это большое достижение

Ярослав Шилгавы высказался о победе над Чехией в матче Евро-2020.

Ярослав Шилгавы, УЕФА

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Дании одержала победу над Чехией и вышла в следующую стадию турнира, где встретится в победителем матча Украина — Англия.

Главный тренер чешской команды Ярослав Шилгавы поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы проигрывали два мяча после первого тайма и должны были что-то менять, поэтому мы выпустили еще одного нападающего и сыграли по схеме 4-4-2. Мы надавили на датчан и забили, но после этого нам не хватило сил, чтобы сравнять счет".

"Мы благодарны всем нашим футболистам за игру, которую они показали на турнире. Они разочарованы, некоторые даже плачут. Мы были близки к историческому успеху, но и выход в четвертьфинал — это большое достижение для чешского футбола".

"Я горжусь своими игроками. Нам пришлось соперничать с сильными соперниками, многие из которых не прошли так далеко, как мы. Я думаю, что болельщики оценят то, как мы сегодня боролись до последней секунды. Все игроки заслуживают похвалы", — приводит слова Шилгавы официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Чехия — Дания.