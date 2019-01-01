Сидорчук: Англия победила заслуженно, но счет не должен был быть вот таким
Футболист оценил поединок 1/4 финала.
Сергей Сидорчук, УАФ
Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал матч против сборной Англии в рамках 1/4 финала Евро-2020.
"Кривцов при стандартах большой помощник. Когда его поменяли, мы очень просели. После игры можно говорить, что его травма сыграла злую шутку.
Реализация у Англии – это класс футболистов. Выиграли они заслужено, но счет не должен был быть вот таким".
"Тяжелое поражение, что касается самой игры, мы не проиграли 0:4. Структура игры была, мы не сваливались на длинные передачи. Выводы по турниру будет делать тренерский штаб", — сказал Сидорчук.
Видео голов и обзор матча Украина — Англия можно смотреть на Football.ua.
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