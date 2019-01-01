Саутгейт: Сыграть настолько хорошо при таком давлении — это впечатляет

Наставник англичан поделился своими мыслями после разгромной победы над Украиной.

Гарет Саутгейт, Getty Images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал разгромную победу своей команды в четвертьфинале Евро-2020 над Украиной (4:0).

"Игроки великолепны. Сыграть настолько хорошо при таком давлении – это впечатляет. Командный дух просто феноменален. Кто бы ни выходил на поле, команда в плане психологии просто невероятна. Это главное, о чем я думаю.

Я больше энергии трачу на то, чтобы поволноваться за тех, кто не сыграет, потому все они хорошие футболисты, не заслуживающие того, чтобы их оставляли вне состава. Они выкладываются на тренировках, их уровень не имеет отношения к моему выбору. Мы просто должны правильно подстраиваться под конкретные матчи. Все футболисты великолепны, сегодня на протяжении всего матча они были прекрасны.

У нас есть потрясающая возможность. Это шанс войти в историю, мы никогда не были в финале чемпионата Европы. Это не такое уж большое давление для этой команды, но это еще один вызов, который у них есть", — приводит слова Саутгейта BBC.

Видео голов и обзор матча Украина — Англия можно смотреть на Football.ua.



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