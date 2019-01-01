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Сборная Украины пропускала голы во всех матчах Евро за всю историю участия в турнире

"Сине-желтые" продолжили свою неутешительную серию матчей с пропущенными мячами на чемпионатах Европы.

Украина - Англия, Getty Images
Украина - Англия, Getty Images

В четвертьфинальном поединке Евро-2020 сборная Украины разгромно уступила национальной команде Англии (0:4) и вылетела из турнира.

Таким образом, украинская национальная команда не смогла сохранить свои ворота на замке уже в 11 матче чемпионатов Европы подряд. Украина пропускала во всех своих матчах на Евро.

Напомним, на групповом этапе Украина уступила Нидерландам (2:3), затем обыграла Северную Македонию (2:1) и проиграла Австрии (0:1). В матче 1/8 финала "сине-желтые" дожали в дополнительном времени Швецию (2:1).

Также Украина заняла второе место в рейтинге антирекордов Евро по пропущенным мячам. На Евро-2020 украинцы пропустили 10 мячей и больше в истории турнира пропустила лишь сборная Югославии, пропустившая 13 мячей на Евро-2000.

На Football.ua доступен видеообзор матча Украина — Англия.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2