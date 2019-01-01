Сборная Украины пропускала голы во всех матчах Евро за всю историю участия в турнире

"Сине-желтые" продолжили свою неутешительную серию матчей с пропущенными мячами на чемпионатах Европы.

Украина - Англия, Getty Images

В четвертьфинальном поединке Евро-2020 сборная Украины разгромно уступила национальной команде Англии (0:4) и вылетела из турнира.

Таким образом, украинская национальная команда не смогла сохранить свои ворота на замке уже в 11 матче чемпионатов Европы подряд. Украина пропускала во всех своих матчах на Евро.

Напомним, на групповом этапе Украина уступила Нидерландам (2:3), затем обыграла Северную Македонию (2:1) и проиграла Австрии (0:1). В матче 1/8 финала "сине-желтые" дожали в дополнительном времени Швецию (2:1).

Также Украина заняла второе место в рейтинге антирекордов Евро по пропущенным мячам. На Евро-2020 украинцы пропустили 10 мячей и больше в истории турнира пропустила лишь сборная Югославии, пропустившая 13 мячей на Евро-2000.

На Football.ua доступен видеообзор матча Украина — Англия.