Сборная Украины пропускала голы во всех матчах Евро за всю историю участия в турнире
"Сине-желтые" продолжили свою неутешительную серию матчей с пропущенными мячами на чемпионатах Европы.
В четвертьфинальном поединке Евро-2020 сборная Украины разгромно уступила национальной команде Англии (0:4) и вылетела из турнира.
Таким образом, украинская национальная команда не смогла сохранить свои ворота на замке уже в 11 матче чемпионатов Европы подряд. Украина пропускала во всех своих матчах на Евро.
Напомним, на групповом этапе Украина уступила Нидерландам (2:3), затем обыграла Северную Македонию (2:1) и проиграла Австрии (0:1). В матче 1/8 финала "сине-желтые" дожали в дополнительном времени Швецию (2:1).
Также Украина заняла второе место в рейтинге антирекордов Евро по пропущенным мячам. На Евро-2020 украинцы пропустили 10 мячей и больше в истории турнира пропустила лишь сборная Югославии, пропустившая 13 мячей на Евро-2000.
На Football.ua доступен видеообзор матча Украина — Англия.
Комментарии
06:07:2021
07:07:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021