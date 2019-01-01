Ярмоленко: Украина уступила одной из лучших команд мира

Лидер "сине-желтых" подвел итоги турнира для национальной команды.

Андрей Ярмоленко, Getty Images

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение "сине-желтых" в четвертьфинальном матче Евро-2020 против национальной команды Англии (0:4).

"Сборная Англии заслуженно выиграла сегодняшнюю игру, поэтому я их поздравляю и желаю удачи в будущем.

Где-то нас надломил этот быстрый гол, потому что у нас была стратегия и тактика на эту игру, но когда ты пропускаешь мяч на третьей минуте, то сразу все ломается и приходится перестраиваться.

Нас абсолютно ничего не сломает. Мы отличная команда с хорошим коллективом, поэтому мы знаем, за счет чего мы можем играть, как мы можем играть.

Несмотря на результат 0:4 сегодня, я горжусь тем, что нахожусь в этом коллективе и считаю, что для нашей сборной это огромное достижение — пройти в такую стадию. Я поздравляю наших болельщиков с таким результатом.

Считаю, что мы выступили хорошо. В некоторых играх могли играть лучше, но в целом я доволен результатом. Мы задержались дольше на этом турнире, чем такие команды, как Германия и Португалия.

Да, сегодня мы проиграли, но я считаю, что нужно смотреть, кому мы проиграли. Украина уступила одной из лучших команд мира", — сказал Ярмоленко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Украина — Англия.