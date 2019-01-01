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Ярмоленко: Украина уступила одной из лучших команд мира

Лидер "сине-желтых" подвел итоги турнира для национальной команды.

Андрей Ярмоленко, Getty Images
Андрей Ярмоленко, Getty Images

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение "сине-желтых" в четвертьфинальном матче Евро-2020 против национальной команды Англии (0:4).

"Сборная Англии заслуженно выиграла сегодняшнюю игру, поэтому я их поздравляю и желаю удачи в будущем.

Где-то нас надломил этот быстрый гол, потому что у нас была стратегия и тактика на эту игру, но когда ты пропускаешь мяч на третьей минуте, то сразу все ломается и приходится перестраиваться.

Нас абсолютно ничего не сломает. Мы отличная команда с хорошим коллективом, поэтому мы знаем, за счет чего мы можем играть, как мы можем играть.

Несмотря на результат 0:4 сегодня, я горжусь тем, что нахожусь в этом коллективе и считаю, что для нашей сборной это огромное достижение — пройти в такую стадию. Я поздравляю наших болельщиков с таким результатом.

Считаю, что мы выступили хорошо. В некоторых играх могли играть лучше, но в целом я доволен результатом. Мы задержались дольше на этом турнире, чем такие команды, как Германия и Португалия.

Да, сегодня мы проиграли, но я считаю, что нужно смотреть, кому мы проиграли. Украина уступила одной из лучших команд мира", — сказал Ярмоленко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Украина — Англия.

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2