Англия — первая команда, забившая три мяча головой в одном матче Евро
Три из четырех забитых мячей в ворота сборной Украины были забиты головой.
Сборная Англии в четвертьфинальном матче Евро-2020 одержала уверенную победу над Украиной (4:0) и прошла в полуфинал турнира.
В этом противостоянии подопечные Гарета Саутгейта забили три мяча из четырех головой. Авторами результативных ударов стали Харри Кейн, Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.
По информации OptaJoe, сборная Англии стала первой командой в истории чемпионатов Европы, которой удалось забить три мяча головой в одном поединке.
В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет против Дании, которая в своем четвертьфинале разобралась с Чехией (2:1). Игра состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли в 22:00 по киевскому времени.
На Football.ua доступен видеообзор матча Украина — Англия.
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