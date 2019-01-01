Яремчук: Пытались играть в свой футбол, значит, мы на правильном пути
Форвард "сине-желтых" поделился своими мыслями после поражения в матче Евро-2020.
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение "сине-желтых" в четвертьфинальном матче Евро-2020 против национальной команды Англии (0:4).
"Хотелось бы прежде всего поблагодарить болельщиков, которые были сегодня на стадионе, а также тем, которые поддерживали нас на протяжении всего турнира.
Мы знали, что по всей Украине были организованы фан-зоны, хотели порадовать людей, которые туда пришли, но, к сожалению, нам не удалось. Несмотря на это, мы пытались играть в свой футбол, значит, мы на правильном пути.
Я не должен оценивать свою игру, для этого есть эксперты и тренерский штаб. Мне нужно просто выходить на поле и выполнять свою работу", — приводит слова Яремчука пресс-служба УАФ.
Ранее сообщалось, что сборная Украины пропускала голы во всех матчах Евро за всю историю участия в турнире.
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