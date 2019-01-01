Яремчук: Пытались играть в свой футбол, значит, мы на правильном пути

Форвард "сине-желтых" поделился своими мыслями после поражения в матче Евро-2020.

Роман Яремчук, УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение "сине-желтых" в четвертьфинальном матче Евро-2020 против национальной команды Англии (0:4).

"Хотелось бы прежде всего поблагодарить болельщиков, которые были сегодня на стадионе, а также тем, которые поддерживали нас на протяжении всего турнира.

Мы знали, что по всей Украине были организованы фан-зоны, хотели порадовать людей, которые туда пришли, но, к сожалению, нам не удалось. Несмотря на это, мы пытались играть в свой футбол, значит, мы на правильном пути.

Я не должен оценивать свою игру, для этого есть эксперты и тренерский штаб. Мне нужно просто выходить на поле и выполнять свою работу", — приводит слова Яремчука пресс-служба УАФ.

Ранее сообщалось, что сборная Украины пропускала голы во всех матчах Евро за всю историю участия в турнире.