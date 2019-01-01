Миколенко: Англичане реализовали свои моменты, поэтому такой счет

Защитник "сине-желтых" прокомментировал матч против англичан.

Виталий Миколенко, Getty Images

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился своими мыслями после поражения от национальной команды Англии (0:4) в четвертьфинальном матче Евро-2020.

"Англия была одним из наших самых сильных соперников на Евро, но слабых здесь и не бывает. Нидерланды и Австрия тоже очень сильные. Англичане реализовали свои моменты, поэтому такой счет.

Отсутствие Малиновского? Он сегодня сдавал тест, наверное, у него проблемы с приводящей мышцей.

Не хотел бы говорить по горячим следам о нашем выступлении на Евро. Моя задача — выполнять тренерскую установку и готовиться к матчам. Не хочу обсуждать свою игру на Евро, но хотелось бы выступить лучше, как бы я не сыграл.

Два пропущенных гола во втором тайме? Всегда сложно отыгрываться после счета 0:2, особенно когда пропускаешь быстрые мячи. Играя против такого соперника, даже один гол сложно отыгрывать, а два — на грани фантастики. Поэтому третий мяч нас добил", — сказал Миколенко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что сборная Украины пропускала голы во всех матчах Евро за всю историю участия в турнире.