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Миколенко: Англичане реализовали свои моменты, поэтому такой счет

Защитник "сине-желтых" прокомментировал матч против англичан.

Виталий Миколенко, Getty Images
Виталий Миколенко, Getty Images

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился своими мыслями после поражения от национальной команды Англии (0:4) в четвертьфинальном матче Евро-2020.

"Англия была одним из наших самых сильных соперников на Евро, но слабых здесь и не бывает. Нидерланды и Австрия тоже очень сильные. Англичане реализовали свои моменты, поэтому такой счет.

Отсутствие Малиновского? Он сегодня сдавал тест, наверное, у него проблемы с приводящей мышцей.

Не хотел бы говорить по горячим следам о нашем выступлении на Евро. Моя задача — выполнять тренерскую установку и готовиться к матчам. Не хочу обсуждать свою игру на Евро, но хотелось бы выступить лучше, как бы я не сыграл.

Два пропущенных гола во втором тайме? Всегда сложно отыгрываться после счета 0:2, особенно когда пропускаешь быстрые мячи. Играя против такого соперника, даже один гол сложно отыгрывать, а два — на грани фантастики. Поэтому третий мяч нас добил", — сказал Миколенко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что сборная Украины пропускала голы во всех матчах Евро за всю историю участия в турнире.

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Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
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Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
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Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
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Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
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Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2