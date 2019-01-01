Макаренко: В стартовые пять минут обоих таймов нам не хватило концентрации

Полузащитник "сине-желтых" поделился своими мыслями после поражения от англичан.

Евгений Макаренко, УАФ

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко прокомментировал поражение своей национальной команды в четвертьфинальном матче Евро-2020 против Англии (0:4).

"С первых минут присутствовали нервозность, определенное давление, поскольку это довольно поздняя стадия турнира, а соперник — команда топ-уровня. Пропускать от такого оппонента на первых минутах... Такие команды не прощают.

После первого гола мы начали входить в игру, были на мяче, владели определенной инициативой, были предпосылки для хороших атак. К сожалению, забить не удалось. В первом и втором тайме в стартовые пять минут нам не хватило концентрации, из-за чего мы пропускали голы. Третий мяч оказался роковым. После него Англия, укомплектована высококлассными футболистами, отошла и играла по счету.

Что касается моего выхода на замену, то при счете 0:4 хотелось помочь команде. Было трудно, ребята выглядели подавленными. Не мне оценивать свою игру, есть эксперты. Чем смог, тем и помог.

Ребята очень расстроены, так оставлять турнир не хотел никто. Слишком большой счет для вылета на такой стадии. После матча тренеры поблагодарили нас за проделанную работу, которую мы начали еще в середине мая. Сказали, что мы должны гордиться результатами и игрой, которую показали на Евро-2020", — приводит слова Макаренко пресс-служба УАФ.

На Football.ua доступен видеообзор матча Украина — Англия.