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Макаренко: В стартовые пять минут обоих таймов нам не хватило концентрации

Полузащитник "сине-желтых" поделился своими мыслями после поражения от англичан.

Евгений Макаренко, УАФ
Евгений Макаренко, УАФ

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко прокомментировал поражение своей национальной команды в четвертьфинальном матче Евро-2020 против Англии (0:4).

"С первых минут присутствовали нервозность, определенное давление, поскольку это довольно поздняя стадия турнира, а соперник — команда топ-уровня. Пропускать от такого оппонента на первых минутах... Такие команды не прощают.

После первого гола мы начали входить в игру, были на мяче, владели определенной инициативой, были предпосылки для хороших атак. К сожалению, забить не удалось. В первом и втором тайме в стартовые пять минут нам не хватило концентрации, из-за чего мы пропускали голы. Третий мяч оказался роковым. После него Англия, укомплектована высококлассными футболистами, отошла и играла по счету.

Что касается моего выхода на замену, то при счете 0:4 хотелось помочь команде. Было трудно, ребята выглядели подавленными. Не мне оценивать свою игру, есть эксперты. Чем смог, тем и помог.

Ребята очень расстроены, так оставлять турнир не хотел никто. Слишком большой счет для вылета на такой стадии. После матча тренеры поблагодарили нас за проделанную работу, которую мы начали еще в середине мая. Сказали, что мы должны гордиться результатами и игрой, которую показали на Евро-2020", — приводит слова Макаренко пресс-служба УАФ.

На Football.ua доступен видеообзор матча Украина — Англия.

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Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
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Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
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Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
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Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
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Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2