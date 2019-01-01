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Ляпорт: Я многим обязан Луису Энрике

Испанец благодарен своему наставнику.

Эмерик Ляпорт, getty images
Эмерик Ляпорт, getty images

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт поделился мыслями о поражении от Италии в полуфинальном поединке Евро-2020.

"Мы доказали, что очень сильны и играем в очень красивый футбол. Мы показываем зрелищную игру и довольны усилиями и всем, чего мы достигли, несмотря на поражение.

Мы прошли далеко и видели, как более сильные команды выбыли раньше. Хотели пройти весь путь до конца. Мы сделали все возможное, но не получилось.

Я многим обязан Луису Энрике. Он подтвердил, что является великолепным тренером, который вел команду к совершенству. Было много изменений, включая меня. Он руководил командой в блестящем стиле", – сказал испанец.

Ранее защитник сборной Испании Хорди Альба высказался о поражении от Италии.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Италия — Испания 1:1 (2:4).

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2