Ляпорт: Я многим обязан Луису Энрике
Испанец благодарен своему наставнику.
Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт поделился мыслями о поражении от Италии в полуфинальном поединке Евро-2020.
"Мы доказали, что очень сильны и играем в очень красивый футбол. Мы показываем зрелищную игру и довольны усилиями и всем, чего мы достигли, несмотря на поражение.
Мы прошли далеко и видели, как более сильные команды выбыли раньше. Хотели пройти весь путь до конца. Мы сделали все возможное, но не получилось.
Я многим обязан Луису Энрике. Он подтвердил, что является великолепным тренером, который вел команду к совершенству. Было много изменений, включая меня. Он руководил командой в блестящем стиле", – сказал испанец.
Ранее защитник сборной Испании Хорди Альба высказался о поражении от Италии.
Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Италия — Испания 1:1 (2:4).
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