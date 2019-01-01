Ляпорт: Я многим обязан Луису Энрике

Испанец благодарен своему наставнику.

Эмерик Ляпорт, getty images

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт поделился мыслями о поражении от Италии в полуфинальном поединке Евро-2020.

"Мы доказали, что очень сильны и играем в очень красивый футбол. Мы показываем зрелищную игру и довольны усилиями и всем, чего мы достигли, несмотря на поражение.

Мы прошли далеко и видели, как более сильные команды выбыли раньше. Хотели пройти весь путь до конца. Мы сделали все возможное, но не получилось.

Я многим обязан Луису Энрике. Он подтвердил, что является великолепным тренером, который вел команду к совершенству. Было много изменений, включая меня. Он руководил командой в блестящем стиле", – сказал испанец.

Ранее защитник сборной Испании Хорди Альба высказался о поражении от Италии.

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