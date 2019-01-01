Эрик Гарсия: У нас есть основания верить, что это начало чего-то великого
Испанец видит потенциал своей национальной команды.
Эрик Гарсия, getty images
Защитник сборной Испании Эрик Гарсия поделился мыслями о поражении от Италии в полуфинальном поединке Евро-2020.
"У нас есть основания верить, что это начало чего-то великого.
Хочу поблагодарить наших болельщиков, они обеспечили нам страстную поддержку. Спасибо им всем", – сказал испанец.
Ранее защитник "красной фурии" Эмерик Ляпорт высказался о вылете своей национальной команды с чемпионата Европы.
Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Италия — Испания 1:1 (2:4).
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