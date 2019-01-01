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Стерлинг: Знали, что быстрое движение и агрессивная игра дадут нужный результат против Дании

Вингер сборной Англии — о выходе своей команды в финал чемпионата Европы.

Рахим Стерлинг, Getty Images
Рахим Стерлинг, Getty Images

В полуфинале Евро-2020 сборная Англии одержала непростую победу над Данией в дополнительное время и вышла в финал турнира, где встретится с Италией (2:1).

Крайний полузащитник команды "трех львов" Рахим Стерлинг поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Это была игра высшего класса. Нам приходилось глубоко опускаться. Мы пропустили впервые на турнире, но не растерялись и показали отличный настрой".

"Мы знали, что будет сложно. Мы сохраняли спокойствие и знали, что быстрое движение и агрессивная игра, которыми отличается наша команда, дадут нужный результат".

"Мы сделали еще один шаг в нужном направлении. Теперь надо сосредоточиться на матче в воскресенье. Мы знаем, что значит футбол для нашей страны. Энергия, атмосфера... Все было на высшем уровне. Теперь нам предстоит сыграть с Италией. Мы немного попразднуем и будем готовиться к Италии", — приводит слова Стерлинга официальный сайт УЕФА.

Смотреть видео голов и обзор матча Англия — Дания вы можете на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2