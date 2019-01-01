Стерлинг: Знали, что быстрое движение и агрессивная игра дадут нужный результат против Дании

Вингер сборной Англии — о выходе своей команды в финал чемпионата Европы.

Рахим Стерлинг, Getty Images

В полуфинале Евро-2020 сборная Англии одержала непростую победу над Данией в дополнительное время и вышла в финал турнира, где встретится с Италией (2:1).

Крайний полузащитник команды "трех львов" Рахим Стерлинг поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Это была игра высшего класса. Нам приходилось глубоко опускаться. Мы пропустили впервые на турнире, но не растерялись и показали отличный настрой".

"Мы знали, что будет сложно. Мы сохраняли спокойствие и знали, что быстрое движение и агрессивная игра, которыми отличается наша команда, дадут нужный результат".

"Мы сделали еще один шаг в нужном направлении. Теперь надо сосредоточиться на матче в воскресенье. Мы знаем, что значит футбол для нашей страны. Энергия, атмосфера... Все было на высшем уровне. Теперь нам предстоит сыграть с Италией. Мы немного попразднуем и будем готовиться к Италии", — приводит слова Стерлинга официальный сайт УЕФА.

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