Кейн — лучший игрок полуфинального матча Евро-2020 Англия — Дания
Английский форвард получил награду по итогам поединка 1/2 финала чемпионата Европы.
В полуфинале Евро-2020 сборная Англии одержала непростую победу над Данией в дополнительное время и вышла в финал турнира, где встретится с Италией (2:1).
Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим игроком минувшего противостояния стал английский нападающий Харри Кейн, ставший автором победного мяча в ворота датчан на 104-й минуте.
Что касается финального поединка Евро-2020, то чемпион Европы определится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени.
Местом проведения матча Италия — Англия станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".
Смотреть видео голов и обзор матча Англия — Дания вы можете на Football.ua.
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