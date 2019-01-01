Впервые с 2000 года оба полуфинала Евро перешли в овертайм

В 1/2 финала турнира сошлись равные сборные.

Игроки сборной Англии, getty images

Англия в овертайме дожала Данию и вышла в финал Евро-2020, где сыграет против сборной Италии.

Таким образом, оба матча 1/2 финала на этом турнире перешли в овертайм – в первой игре Италия одолела Испанию (1:1, 4:2 пенальти).

По информации источника, впервые с 2000 года оба полуфинала чемпионата Европы дошли до дополнительного времени.

На том Евро сборная Франции победила в овертайме Португалию (2:1), а Италия по пенальти обыграла национальную команду Нидерландов (0:0, 3:1).

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Англия — Дания.

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