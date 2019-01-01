Впервые с 2000 года оба полуфинала Евро перешли в овертайм
В 1/2 финала турнира сошлись равные сборные.
Англия в овертайме дожала Данию и вышла в финал Евро-2020, где сыграет против сборной Италии.
Таким образом, оба матча 1/2 финала на этом турнире перешли в овертайм – в первой игре Италия одолела Испанию (1:1, 4:2 пенальти).
По информации источника, впервые с 2000 года оба полуфинала чемпионата Европы дошли до дополнительного времени.
На том Евро сборная Франции победила в овертайме Португалию (2:1), а Италия по пенальти обыграла национальную команду Нидерландов (0:0, 3:1).
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Англия — Дания.
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.
Комментарии
11:07:2021
07:07:2021
06:07:2021
03:07:2021
03:07:2021
02:07:2021
02:07:2021
29:06:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021