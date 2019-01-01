Хендерсон: Наша реакция на пропущенный гол была ключевым моментом в игре

Хавбек английской команды прокомментировал проход в следующий этап турнира.

Джордан Хендерсон, getty images

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон поделился мыслями о победе над Данией в матче 1/2 финала Евро-2020.

"Первый гол был по-настоящему важным моментом в игре. Конечно, всегда можно пропустить, и, думаю, это был выдающийся штрафной. Но наша реакция на это была просто отличной, и это главное.

Нам удалось довольно быстро вернуться в игру и прибавить по ходу матча. Так что наша реакция на гол была ключевым моментом в игре. Думаю, мы с честью вышли из непростой ситуации.

Болельщики были просто невероятными сегодня. Их поддержка была фантастической, они гнали нас вперед, особенно в дополнительное время. И нам удалось забить победный гол.

Отличный вечер! Надеюсь, в воскресенье у нас будет еще один хороший вечер", – сказал хавбек "трех львов".

Ранее Кайл Уокер дал свою оценку происходившему на поле в отчетный вечер.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Англия — Дания.

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