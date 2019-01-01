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Хендерсон: Наша реакция на пропущенный гол была ключевым моментом в игре

Хавбек английской команды прокомментировал проход в следующий этап турнира.

Джордан Хендерсон, getty images
Джордан Хендерсон, getty images

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон поделился мыслями о победе над Данией в матче 1/2 финала Евро-2020.

"Первый гол был по-настоящему важным моментом в игре. Конечно, всегда можно пропустить, и, думаю, это был выдающийся штрафной. Но наша реакция на это была просто отличной, и это главное.

Нам удалось довольно быстро вернуться в игру и прибавить по ходу матча. Так что наша реакция на гол была ключевым моментом в игре. Думаю, мы с честью вышли из непростой ситуации.

Болельщики были просто невероятными сегодня. Их поддержка была фантастической, они гнали нас вперед, особенно в дополнительное время. И нам удалось забить победный гол.

Отличный вечер! Надеюсь, в воскресенье у нас будет еще один хороший вечер", – сказал хавбек "трех львов".

Ранее Кайл Уокер дал свою оценку происходившему на поле в отчетный вечер.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Англия — Дания.

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Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
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Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
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Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
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Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
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Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
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