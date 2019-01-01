Петер Шмайхель — о спорном пенальти: Большая ошибка, споры будут идти очень-очень долго

Отец голкипера датчан высказался об сомнительном решении арбитра.

Петер Шмайхель, getty images

Экс-голкипер сборной Дании Петер Шмайхель прокомментировал эпизод с назначением спорного пенальти в матче 1/2 финала Евро-2020 между Англией и Данией.

"Большая ошибка. Споры будут идти очень-очень долго.

Это не пенальти. Я бы отнесся к поражению гораздо спокойнее, если бы Англия забила в одном из своих многочисленных моментов. Но, к сожалению, судья допустил большую ошибку.

У меня весь телефон в сообщениях, что это не пенальти. Как бы то ни было, мы очень гордимся сборной Дании", – сказал бывший футболист.

Ранее нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал данный эпизод.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Англия — Дания.

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