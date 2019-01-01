УЕФА начал разбирательство касательно свечения лазером в лицо Шмайхеля фанатами Англии

Не отличившиеся достойным поведением фанаты "трех львов" могут быть наказаны.

Каспер Шмайхель (справа), getty images

УЕФА начал расследование касательно инцидента с участием голкипера сборной Дании Кастера Шмайхеля.

Напомним, что во время поединка 1/2 финала Евро-2020, в момент пробивания Харри Кейном пенальти в ворота датчан, фанаты Англии светили Шмайхелю в лицо лазерной указкой.

Сообщается, что организация рассмотрит неуважительное поведение фанатов сборной Англии в момент исполнения гимна Дании и использование петард на матче.

Ранее заработавший данный 11-метровый удар Рахим Стерлинг прокомментировал эпизод с назначением пенальти.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Англия — Дания.

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