УЕФА начал разбирательство касательно свечения лазером в лицо Шмайхеля фанатами Англии
Не отличившиеся достойным поведением фанаты "трех львов" могут быть наказаны.
УЕФА начал расследование касательно инцидента с участием голкипера сборной Дании Кастера Шмайхеля.
Напомним, что во время поединка 1/2 финала Евро-2020, в момент пробивания Харри Кейном пенальти в ворота датчан, фанаты Англии светили Шмайхелю в лицо лазерной указкой.
Сообщается, что организация рассмотрит неуважительное поведение фанатов сборной Англии в момент исполнения гимна Дании и использование петард на матче.
Ранее заработавший данный 11-метровый удар Рахим Стерлинг прокомментировал эпизод с назначением пенальти.
Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Англия — Дания.
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