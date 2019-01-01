Венгер: Это не пенальти, в моментах вроде этого судья должен быть абсолютно уверен

Француз прокомментировал сомнительное решение арбитра.

Арсен Венгер, getty images

Экс-тренер Арсенала, а ныне глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер, высказался о спорном пенальти в матче 1/2 финала Евро-2020 между Англией и Данией.

"Это не пенальти. Я не понимаю, почему в таких ситуациях с VAR судья не идет смотреть повтор на мониторе.

В моментах вроде этого он должен быть абсолютно уверен", — цитирует французского специалиста Get French Football News.

Ранее стало известно, что во время пенальти фанаты Англии светили Камперу Шмайхелю в лицо лазерной указкой.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Англия — Дания.

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