Почему Италия выиграет Евро-2020

Аргументы в пользу "скуадры адзурры" перед финалом чемпионата Европы.

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Сборная Италии не считается фаворитом у букмекеров накануне финала с англичанами, но в её пользу тоже хватает аргументов.

Удары по воротам

Стереотип рушатся на глазах: если кто из участников финала чемпионата Европы играет в "катеначчо", то это явно не итальянцы. Команда Роберто Манчини очаровала многих нейтральных болельщиков игрой на групповом этапе, да и в плей-офф стремилась выдерживать атакующий стиль (хотя это уже не всегда получалось). Она любит владеть мячом, а главное – постоянно угрожает воротам соперника, благо в составе хватает игроков с поставленным ударом: вспоминаем гол Инсинье бельгийцам или своевременные выпады Федерико Кьезы.

Статистика впечатляет. Италия в среднем наносит 18 ударов по воротам за игру. Чаще на этом Евро била только сборная Испании (19,2). Англия – напротив, ближе к аутсайдерам по этому показателю: всего лишь 9,5 удара за матч, почти в два раза меньше, чем у итальянцев. "Скуадра адзурра" накануне финала предстаёт в роли более атакующей команды и собирается играть с позиции силы.

Креативные полузащитники

Симпатичная игра "национале" обеспечивается работой центральных полузащитников, которые обладают подходящим набором качеств. Важнейшую роль играет Жоржиньо – теневой герой этого Евро. У него отличная статистика перехватов (3,5 за игру – лучший показатель на турнире наряду с Нголо Канте), но главное, что натурализованный бразилец с его видением поля и чувством паса стал для Италии глубинным плеймейкером, через которого развиваются атаки.

Жоржиньо в центре поля помогают Марко Верратти и Николо Барелла. Цепкий и техничный Верратти – мастер обостряющих передач, а мобильный Барелла – игрок, умеющий как отбирать, так и продвигать мяч. В ближайшем резерве – Мануэль Локателли, здорово проявивший себя на групповом этапе, в том числе как голеадор. Английский центр полузащиты тоже нельзя недооценивать, там собраны работоспособные футболисты, обеспечивающие высокий темп, но с конструктивом дела лучше обстоят у сборной Италии.

Вратарь, который делает разницу

Джанлуиджи Доннарумма на чемпионате Европы словно показывает, что его требования по зарплате, которые не смог удовлетворить Милан, не так уж завышены. Итальянский пост №1 вновь занимает голкипер экстра-класса. На групповом этапе вратарские подвиги не требовались, а вот в матчах с Бельгией и Испанией уже Доннарумма "сделал разницу", став козырем сборной Италии. Его размашистые прыжки действительно впечатляют, он словно может достать любой "мёртвый" мяч. Все старания Де Брёйне были напрасны, а Мората не пробил Джиджо в серии 11-метровых. К слову, Доннарумма в своей пока ещё недолгой карьере выиграл все четыре серии, в которых принимал участие: Ювентус (2016, Суперкубок), Лацио (2018, Кубок), Риу Аве (2020, Лига Европы – совершенно безумная серия с 24 ударами) и теперь Испания.

Джордан Пикфорд также весьма достойно себя проявлял, недаром сборная Англии целых пять матчей отыграла насухо. Были случаи, когда вратарю Эвертона доводилось выручать, но его сэйвы как правило не имели решающего значения. Наконец, гол Дамсгора со штрафного в полуфинале оставил вопросы – пожалуй, голкипер мог бы сыграть удачнее и отбить этот удар.

Харизматичный центр обороны

"Бонуччи и Кьеллини – лучшие центральные защитники мира на данный момент", – написал Бастиан Швайнштайгер после матча с Бельгией, когда итальянцам удалось закрыть самого Ромелу Лукаку (забил он только с пенальти, заработанного фланговым игроком Доку). Луис Энрике был так впечатлён игрой центрбеков "скуадры", что решил обойтись вовсе без ярковыраженного форварда, сыграв с "фальшивой девяткой". Когда эти ребята здоровы и в форме, то могут "съесть" любого, даже самого звёздного оппонента.

Центр защиты – наиболее опытное звено в обновившейся сборной Италии. Бонуччи и Кьеллини уже более десяти лет играют вместе за Ювентус и отлично дополняют друг друга. Леонардо не слишком хорош один в один, зато как никто другой умеет начинать атаки точнейшими передачами. Джорджо – напротив, боец, чрезвычайно полезный, когда необходимо защищать перевес. Этот бесстрашный воин важен не только как разрушитель. Само появление Кьеллини в составе даёт команде особенную "химию", а его лидерские качества могут влиять и на соперников: широко обсуждалась ситуация, когда он перед серией 11-метровых внешне по-дружески, тиская за щёку и хлопая по плечу, давал понять капитану испанцев Жорди Альбе, кто тут главный.

Активное использование замен

Особенность сборной Италии в том, что у неё почти нет звёзд первой величины а-ля Тотти или Дель Пьеро, зато её обойма велика и равноценна, в ней 15-20 футболистов примерно одного уровня. Манчини активно пользуется этим, благо сейчас регламент допускает целых пять замен (а с овертаймом – и вовсе шесть). Центр полузащиты могут усилить Локателли и забивной Пессина, если надо защищаться – Кристанте. На правом фланге есть скоростной Берарди, начинавший Евро в основе. Готов выйти Бернардески, который за сборную традиционно играет лучше, чем за клуб. Наконец, Белотти показывает на Евро несколько специфический футбол, но и амплуа "опорного форварда" бывает полезным в определённой ситуации.

Запас сборной Англии тоже достаточно силён, но Гарет Саутгейт куда реже им пользуется. Так, в матче с Германией он провёл всего лишь две замены, а в напряжённом полуфинале с Дания – четыре (из шести возможных). Роберто Манчини, для сравнения, проводил на этих стадиях не менее пяти замен. Особенно успешными они получились в игре с Австрией, когда итальянцы благодаря своевременному усилению переломили тяжелейший матч.