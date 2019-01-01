Президент УЕФА Чеферин подвел итоги завершающегося Евро-2020

Сегодня, 11 июля 2021 года, определится статус нового чемпиона Европы.

Александер Чеферин, УЕФА

В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея. Накануне этого решающегося матча президент УЕФА Александер Чеферин обратился к болельщикам и подвел итоги турнира.

"От рекордных достижений Криштиану Роналду на групповом этапе до неиссякаемого драматизма плей-офф — Евро-2020 радовал и очаровывал болельщиков от начала и до конца.

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Сейчас настал момент истины для двух команд, которые сойдутся в долгожданном поединке на легендарном лондонском Уэмбли. После успеха в полуфиналах они готовились к решающей схватке, понимая, что им осталось совершить всего одно коллективное усилие, чтобы победить и поднять вожделенный трофей Анри Делонэ и тем принести радость болельщикам и яркий праздник всей стране.

Игроки, которые выйдут на поле в финале, стоят на пороге европейской славы и футбольного бессмертия. Победители впишут свои имена в новую главу истории европейского футбола и будут почитаться как герои миллионами болельщиков всех поколений. Футболисты и тренер победившей команды смогут с удовлетворением оглянуться на отлично проделанную работу. Достойная награда за подготовку и самоотверженную работу, проделанную ради создания победоносного коллектива и достижения общей цели.

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Евро-2020 завораживал нас последние четыре недели, и многие ведущие игроки Европы ярко проявили себя на этой элитарной международной арене. Мы уже стали свидетелями бесчисленного множества незабываемых моментов, и болельщики были очарованы ходом турнира. Мы подобающим образом отпраздновали 60-летие главного футбольного турнира Европы среди национальных сборных. Евро доказал, как важен футбол на уровне сборных в качестве источника национальной футбольной гордости и единства.

Теперь все готовы к заключительному акту этого пленительного месяца, вобравшего в себя лучшее, что может предложить европейский футбол на уровне сборных. Желаю удачи двум финалистам. Вместе со всеми остальными болельщиками надеюсь, что они покажут матч, который запомнится на века. Наслаждайтесь финалом, и пусть победит сильнейший!" — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".

Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.